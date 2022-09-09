(ek bilgiyle geniş haber) Kültür Bakanı Ersoy'dan Kız Kulesi'nde inceleme

İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi 'nin restorasyonuyla ilgili incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , hedeflerinin 2023 yılı mart ayına kadar Kız Kulesi'ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Müdahale edinilmesi kaçınılmazdı. 80 yıldır kimsenin cesaret etmediği bir şeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaya karar verdi. Bir kule müze formatı kazandırdık. İstanbulluların uzaktan seyrettiği bir yapıydı şimdi içeriden İstanbul'u seyrettikleri bir yapı haline getirilecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eylül 2021'den bu yana restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde bugün yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kız Kulesi'nin restorasyon esnasında çevresinin brandalarla çevrilmesi kule yıkıldığı iddialarını beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, bu duruma da değinerek, " İtalya'da da bu çaplı restorasyona gittiğiniz zaman dışına bir koruma iskelesi çekilir, koruma iskelesinin önüne de jüt örtü çekilir. Jüt zaten yarı şeffaftır. Özellikle yarı şeffaf çekiliyor ki görebilin diye. Burası dünyada en çok görüntülenen 5 binadan birisi. Bunu özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim için, İstanbul için, Türkiye için o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

ORTA ŞİDDETLİ DEPREMDE YIKILMAYA MÜSAİT

Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" dedi.

AHŞAPTAN ORİJİNALİNE UYGUN ÜRETECEĞİZ Ersoy, "Hocalarımızın hazırladığı proje dahilinde özgün malzemeleri, ahşaplardan tekrar bu yapıyı ahşaptan orijinaline uygun şekilde üretip yerine takacağız. Üzerine yine kurşun kaplaması gelecek. Onun üzerine dış etkenlere dayanıklı metalden bayrak direği oturtulacak. Kubbenin üst tarafında da orijinalinde olduğu gibi altın varaklama işlemi de yapılacak. Bayrak direği sivri bir yapı olmasına rağmen yıldırımlardan koruyacak herhangi bir önlem alınmamış. Yıldırımlı bir havada bina devamlı yıldırım yemiş. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri de alıyoruz" diye konuştu.

KULENİN ALTINDA DA DÜZELTME YAPILIYOR Ersoy, "80 yıla varan bir hatalar zincirinin düzeltildiği dönemden geçiyoruz. Bundan sonra 100-150 yıl boyunca hiç sorunsuz bir şekilde gidecek halde yapıyı gerçek anlamıyla restore ediyoruz. Yapının alt kısmında da Ulaştırma Bakanlığımızla ciddi çalışma var. Haddinden fazla yük bindirildiği için binaya altında da çatlaklar oluşmuş. Oralarda da düzeltme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK ADINA SİTEDE HER ŞEY BELİRTİLİYOR Sosyal medyada başlayan dezenformasyonlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Yeterli bilgi verilmedi gibi bir eleştiri oldu. Ben bu eleştiriye katılmıyorum. Bu çalışmaya Eylül 2021 sonunda başladık. O tarihten itibaren hocalarımızla birlikte düzenlendiğimiz basın toplantısında yapacağımız işlemleri anlattık. Şeffaflık adına kizkulesi.com sitesi başından beri devrede. Burada yapılan işlemlerin tamamını belgeleriyle birlikte yayınlıyoruz. Çok şeffaf bir şekilde her şey orada belirtiliyor" diye konuştu.

MÜZE KART UYGULAMASI GEÇERLİ OLACAK Ersoy, "O müdahale etmezse, sen müdahale etmezsen, ben müdahale etmezsem, eğer dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doğru insanlarla doğru projeleri yapalım, bilime uygun şekilde yapalım. Doğrular nasıl olsa çıkar. Biz tabi ki dezenformasyona uğrayacağız. Bu yapıların önceki hallerini, sonraki hallerini en kolay şey eleştirmek. Burası da restoran ağırlıklı kullanılıyordu ve İstanbbullu'nun ziyaret edemediği bir ortamdı. Biz burada da aynı Galata Kulesinde olduğu gibi Türk vatandaşlarını ayrıştırıyoruz. Müze kart uygulaması burada da geçerli olacak" dedi.

AÇILIŞ HEDEFİ MART 2023 Bakan Ersoy, "İnşallah yılsonuna doğru bütün bu çalışmaları burada tamamlayacağız. Ocak şubat gibi, hava müsait değil ama hedefimiz mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak üzere dünyaya burayı tekrar sergilemek" diye konuştu.

İÇERİDEN İSTANBUL'UN SEYREDİLEBİLECEĞİ YAPI HALİNE GELECEK

Binanın çevresine çekilen örtüyle ilgili de açıklama yapan Ersoy, "İtalya'da da bu çaplı restorasyona gittiğiniz zaman dışına bir koruma iskelesi çekilir, koruma iskelesinin önüne de jüt örtü çekilir. Jüt zaten yarı şeffaftır. Özellikle yarı şeffaf çekiliyor ki görebilin diye. Burası dünyada en çok görüntülenen 5 binadan birisi. Bunu özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim için, İstanbul için, Türkiye için o kadar önemli. Bir kule müze formatı kazandırdık. İstanbulluların uzaktan seyrettiği bir yapıydı şimdi içeriden İstanbul'u seyrettikleri bir yapı haline getirilecek" dedi.

- Karaköse