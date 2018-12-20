Ek Bilgiyle)hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı
7 saat önce
İSTANBUL DHATBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi.
İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
bugün 63 yaşına girdi. 1955 doğumlu Yıldırım'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan sürpriz videoda başrolde çocuklar vardı.
Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan video
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:20 Kaynak: DHA
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