İBB'nin Sotheby's'den satın aldığı koleksiyonda şu eserler yer alıyor: -1200 yıllık altın varaklı Küfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,-1100 yıllık Küfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,-Memlüklü Dönemine ait pembe kağıda, muhakkak yazı ile yazılmış Kuran yaprağı,-14. yy ortalarında Bağdat'ta yazılmış, döneminin en ünlü hattatlarından Argun El-Kamili'ye atfedilmiş Kuran'ın bir yaprağı,-Beş sure içeren çift sayfalı yaprak, Ebu Muhammed "Abdülkayyum ibni Muhammed ibni Keremşah-i Tebriziö kopyası,- Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Bahaeddin Veled tarafından yazılan. Mesneviye ait İbtidaname,-Safevi Döneminde yazılmış dar ve uzun sayfalara yazılmış formda tezhipli dua kitabı,-İmam Zeynelabidin'e ait duaları içeren Safevi Döneminde İran'da yazılmış 300 yıllık tezhipli yazma,-Ebru sanatlı kağıt üzerine, içi renkli tezhip bezemeli hat ile yapılmış 19. yy'a tarihlenen hat ile yazılmış bir aslan kompozisyonu,-200 yıllık, krem, mavi ve bordo renklerde dokunmuş, nadir bulunan El Dokuması Ladik Seccade,-Yaklaşık 200 yıllık, fildişi ve bordo ağırlıklı renklerle dokunmuş, el dokuması Milas Halısı,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (ek bilgiyle) İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı - Son Dakika