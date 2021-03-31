(ek bilgiyle)  İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı - Son Dakika

(ek bilgiyle)  İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı

31.03.2021 17:28
(ek bilgiyle)  İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.

İsmini Londra'da Kanuni Sultan Süleyman'ın portre satışıyla duyuran Sotheby's Müzayede evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" açık arttırmada,  eserlerin alım fiyatı açıklanmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından, "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtida-Name'si artık İstanbul'un" sözleriyle duyurdu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, koleksiyonun önce Saraçhane Sergi Salonu'nda sonra da yapımı devam eden Feshane Tasavvuf Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

İBB'nin Sotheby's'den satın aldığı koleksiyonda şu eserler yer alıyor: -1200 yıllık altın varaklı Küfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,-1100 yıllık Küfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,-Memlüklü Dönemine ait pembe kağıda, muhakkak yazı ile yazılmış Kuran yaprağı,-14. yy ortalarında Bağdat'ta yazılmış, döneminin en ünlü hattatlarından Argun El-Kamili'ye atfedilmiş Kuran'ın bir yaprağı,-Beş sure içeren çift sayfalı yaprak, Ebu Muhammed "Abdülkayyum ibni Muhammed ibni Keremşah-i Tebriziö kopyası,- Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Bahaeddin Veled tarafından yazılan. Mesneviye ait İbtidaname,-Safevi Döneminde yazılmış dar ve uzun sayfalara yazılmış formda tezhipli dua kitabı,-İmam Zeynelabidin'e ait duaları içeren Safevi Döneminde İran'da yazılmış 300 yıllık tezhipli yazma,-Ebru sanatlı kağıt üzerine, içi renkli tezhip bezemeli hat ile yapılmış 19. yy'a tarihlenen hat ile yazılmış bir aslan kompozisyonu,-200 yıllık, krem, mavi ve bordo renklerde dokunmuş, nadir bulunan El Dokuması Ladik Seccade,-Yaklaşık 200 yıllık, fildişi ve bordo ağırlıklı renklerle dokunmuş, el dokuması Milas Halısı,


- İstanbul

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, India, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ek bilgiyle)  İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı - Son Dakika


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