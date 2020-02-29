(ek bilgiyle) İdlib şehidinin cenazesine yaralanan arkadaşı da katıldı - Son Dakika

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(ek bilgiyle) İdlib şehidinin cenazesine yaralanan arkadaşı da katıldı
6 saat önce
İDLİB'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:27 Kaynak: DHA
İDLİB'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.
Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Emre Baysal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenine geldi. Kolu ve başından yaralanan gazi Resul Uysal, Baysal'ın yakınlarının yanında oturdu. Oldukça üzgün olduğu görülen Uysal, silah arkadaşı Emre Baysal'ı son yolculuğuna uğurladı
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