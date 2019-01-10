Ek Bilgiyle) İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
Ersan SAN - İstanbul DHA
- KÜÇÜKÇEKMECE'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Küçükçekmece
Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde fenalaşan İran uyruklu Vali Muhseni (64) için damadı sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, binanın merdivenlerinde fenalaşan Muhseni'nin öldüğünü belirledi. Durum polise bildirildi. Polis
ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişinin damadını gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:33 Kaynak: DHA
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