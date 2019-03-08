Ek Bilgiyle) - İş Adamının Oğlu Pantolon Çalarken Yakalandı; Çalışana Silahla Ateş Etti

OTELLERİ bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı.

OTELLERİ bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen kız arkadaşı Merve K.'nin çantasından da mağazadan çalındığı belirlenen 2 tişört bulundu.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli genç, belinden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet almazken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Yanındaki kız arkadaşı Merve K.(22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında mağazadan çalındığı belirlenen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan Merve K. suçlarını itiraf ederken silahla ateş ederek kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K.(20) olduğunu söyledi.



Yapılan araştırmada Özhan K.'nin İstanbul'da birçok oteli bulunan bir işadamının oğlu olduğu ve daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, dün gece saatlerinde yaptığı operasyonda Özhan K.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.



Mağaza çalışanı İsmial D. "Bir bayan ile bir erkek geldi. Mağazada ürünlere baktılar. Erkek 2 üst üste 2 pantolon ve 1 kazak giymiş. Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden çıktı' dedim, 'bunlar benim' dedi. Ona 'yalan söyleme hırsızlık yapmışsın' dedim ve arkasından yakaladım. O da belindeki silahı çıkarıp ben kaçarken arkamdan 3-4 el ateş etti. Ben zikzak yaparak kaçtım. Sonra kızı yakaladık. Kız da poşetin içinden 2 tişört çıkardı." dedi.



TUTUKLANDI



Polisteki işlemlerinin ardından Merve K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Özhan K. ise adliyeye sevk edildi. Özhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- İstanbul

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