Son Dakika Haberleri: /ek bilgiyle/ İstanbul'da bayram trafiği sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

/ek bilgiyle/ İstanbul'da bayram trafiği sürüyor

23 dakika önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

/ek bilgiyle/ İstanbul'da bayram trafiği sürüyor, System.String[]

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA  -  İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde.  Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Dolar düşüşe geçti! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: /ek bilgiyle/ İstanbul'da bayram trafiği sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]