(ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi - Son Dakika

(ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

6 saat önce

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.

(ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi, System.String[]

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi,  zorla maske takarak başına kolonya döktü.  Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi. Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K., "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:02 Kaynak: DHA

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