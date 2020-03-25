(ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi - Son Dakika

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(ek bilgiyle) İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi
6 saat önce
İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.
İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.
İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi. Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K., "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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