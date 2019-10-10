Son Dakika Haberleri: (ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı

(ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı

41 dakika önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

(ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:54:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ek bilgiyle) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]