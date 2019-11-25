(ek bilgiyle) KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAY: ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'deki olayda kadının ardından ağır yaralanan Aykut D. de hayatını kaybetti.

Olay Atatürk Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, bir kadın ile bir erkeğin binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler,

Zeynep K. (24)'nin öldüğünü yanındaki Aykut D. (30)'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ağır yaralı kişi de hastaneye öldü.

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili evde bulunan Zeynep K.'nin kocası Hüseyin K.'yi gözaltına aldı.

KADININ KOCASI: BALKONDAN ATLADILAR

Hüseyin K.'nın ilk ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, açtığında ise sigara almak için mutfağa geçtiğini bu sırada da Aykut D.'nin montunu gördüğünü söylediği öğrenildi. Hüseyin K.'nın Aykut D. ile kavga ettiğini daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.'nın ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Cenazelerin götürülmesi