Son Dakika Haberleri: Ek Bilgiyle) Metrobüsün Çarptığı Yolcu Hayatını Kaybetti

Ek Bilgiyle) Metrobüsün Çarptığı Yolcu Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel (57) hayatını kaybetti.

Ek Bilgiyle) Metrobüsün Çarptığı Yolcu Hayatını Kaybetti, System.String[]


Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel (57)  hayatını kaybetti. 

Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Suel, o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ağır yaralanan yolcuya Kalp masajı yapılması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Metrobüs durağında oluşan kalabalık

-Metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturması

-Yaralanan yolcunun ambulansa götürülmesi

-Metrobüs şoförünün gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

DHA FEED - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Darülaceze, Şişli, Metrobüs Durağı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:51:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Bilgiyle) Metrobüsün Çarptığı Yolcu Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]