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(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı - Son Dakika

(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı

09.02.2022 14:23
(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtildi.

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil'in İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDISunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
(ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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