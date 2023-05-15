Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Kişiler arasında seçmeni eleştiren oyuncu Zeynep Beşerler de bulunuyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ZEYNEP BEŞERLER: BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alan Beşerler, sandıktan çıkan sonuçtan memnun olmayınca Twitter hesabından paylaşım yaparak "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." dedi.