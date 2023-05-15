Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı - Son Dakika
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Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı

15.05.2023 15:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan isimler arasında "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık" şeklinde konuşan oyuncu Zeynep Beşerler de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Kişiler arasında seçmeni eleştiren oyuncu Zeynep Beşerler de bulunuyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ZEYNEP BEŞERLER: BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alan Beşerler, sandıktan çıkan sonuçtan memnun olmayınca Twitter hesabından paylaşım yaparak "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." dedi.

Seçim sonucuyla ilgili provokatif paylaşım yapan Zeynep Beşerler hakkında soruşturma
Seçim sonucuyla ilgili provokatif paylaşım yapan Zeynep Beşerler hakkında soruşturma
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • The Inside Of The Canım: Şahan Gökbakar, Zeynep Beşerler ve bunun gibilerin acilen Suriyeye sürülmesi şart. Bizim ülkemizde yaşayacaklar, bizim sayemizde para kazanacaklar ve bize geri zekalı diyecekler. Bir kere Recep İvedik filmini izleyenlerin IQ seviyelerine bi bakmak lazım. Onlara söyle. 1 tane bile o aptal filmlerini izlemedim Şahan. Cevap Yaz 396 121 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Sen kimsin be kazanamadiniz diye kimseye hakaret edemezsin laf söyleyemezsin sana bu hakkı kim yada hangi kanun veriyor bunlara gereken ceza verilmeli. Cevap Yaz 386 97 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: BANA GERİ ZEKALI DİYEN BU MAHLUĞUN HADDİNİN BİLDİRİLMESİ GEREKİR Cevap Yaz 396 107 Yayından Kaldır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı - Son Dakika


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