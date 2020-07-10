(ek bilgiyle) 'ŞEYTANLA SAVAŞAN MİKAİL' TABLOSUNUN SAHTESİNİ SATMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİYE GÖZALTI. - Son Dakika

(ek bilgiyle) 'ŞEYTANLA SAVAŞAN MİKAİL' TABLOSUNUN SAHTESİNİ SATMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİYE GÖZALTI.
İstanbul'da taklit tabloyu 1,5 milyon dolara gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 dolandırıcı operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul
'da taklit tabloyu 1,5 milyon dolara gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 dolandırıcı operasyonla gözaltına alındı.
Sultanbeyli'de 2 kişinin ellerinde bulunan bir tabloyu satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri kimliklerini belirleyen polis ekipleri 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Salih D. (39) ve Turan D. (53) gözaltına alındı. Şüphelilerin 1,5 milyon dolara satmaya çalıştığı tablonun Raffaello Sanzio'ya ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun taklidi olduğu belirlendi. Şüphelilerin taklit tabloları gerçekmiş gibi satmaya çalıştıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:37 Kaynak: DHA
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