Son Dakika Haberleri: /ek bilgiyle/ Unkapanı alt geçitte biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı
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/ek bilgiyle/ Unkapanı alt geçitte biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı

55 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.

/ek bilgiyle/ Unkapanı alt geçitte biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı.
Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. Cesedi bulunan kişinin evsiz olduğu iddia edildi. Yaşamını yitiren kişinin ismi henüz öğrenilemezken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gökmen Kürşat,  "Geçerken siyah bir şey gördüm, poşet sandım. Yakınlaşınca bir baktım insan. Baktım nabzı atmıyordu, bıraktım ben de. Adam evsizdi. Geceleri geç saatlerde burada yatıyordu. Yatağı, yorganı, battaniyesi, oradadır. Çimenin yanında, duvarın kenarında yatıyor. Ben geçerken kimse yokru, birkaç kişi vardı. Ben girdim onu kenara çektim, bıraktım" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
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