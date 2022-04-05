(Ek bilgiyle) ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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(Ek bilgiyle) ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA

05.04.2022 11:55
(Ek bilgiyle) ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü şoförü ile kargo aracının şoförü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü şoförü ile kargo aracının şoförü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BV 5349 plakalı İETT otobüsü şoförü Resul Ş. ile 34 CHS 318 plakalı kargo aracının şoförü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı.

Aracından inen kargocu, otobüsün camından otobüs şoförü ile itişmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfreden sürücüleri araya girenler sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförünün yanına gelen kargo aracının şoförünün hamle yapması ve tartışmaları yer alıyor, Görüntülerin devamında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen kargocu, aracına bindirilirken, İETT otobüsü yoluna devam ediyor.

Görüntü dökümü -----------Cep telefonu kamerası-Kavga anı


- İstanbul
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Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek bilgiyle) ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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