(Ek bilgiyle) Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti - Son Dakika
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(Ek bilgiyle) Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti

16.06.2022 15:24
(Ek bilgiyle) Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti

Ataşehir'de 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı.

Ataşehir'de 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı. Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Damla Nur Şeker'in Ağabeyi Kenan Şeker, "Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir." dedi.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞABEYİ: BUNA TRAFİK KAZASI DİYEMİYORUM.

Damla Nur Şeker'in ağabeyi Kenan Şeker, "Kardeşimi kaybettik. 22 yaşındaydı kendisi. 12 saat yoğun bakımda kaldı. Sürücü çok hızlıydı. Caddede iki araçla yarış yapıyorlarmış. Ortalama hızları 100 - 120 kilometreymiş. Kardeşime yaya geçidin üzerinde vurdu. Yaklaşık 100 metre havada taklalar atarak yere düşürmüş. Yapacağımız hiçbir şey yok. Burada bir yaya geçidimiz yok. Sürücü tutuklandı ve cezaevinde şuan da avukatımız her süreçle ilgileniyor. Elimizden geldiğince en iyi cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız. Yüzde yüz suçlu kendisi. Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir. Sürücü aşırı hızlı vuruyor. Sürücü vurduktan sonra kaçmamış. Hatta yardım etmiş. Başında yoldan geçen bir sağlıkçı arkadaş gelip ilgilenmiş.ö İfadelerini kullandı.

"İNSAN KARŞIYA GEÇMEK İÇİN CESARET EDEMİYOR"Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım. Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz." dedi. Yaya geçidini kullanan Baykar Güner, "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Araçlar yavaş geçerken bile böyle, bazen yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti. Sürücü hızlı geldi, çarptı. Çok üzücü bir durum, Çok tedirgin ediyor burası insanları. Yetkiler buraya müdahale ederse seviniriz" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Damla Nur, Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Ek bilgiyle) Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti - Son Dakika
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