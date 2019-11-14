Son Dakika Haberleri: (ek bilgiyle) -  ZABITALARDAN SEYYAR SATICILARA MÜDAHALE
Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) -  ZABITALARDAN SEYYAR SATICILARA MÜDAHALE - Son Dakika

(ek bilgiyle) -  ZABITALARDAN SEYYAR SATICILARA MÜDAHALE

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti.

(ek bilgiyle) -  ZABITALARDAN SEYYAR SATICILARA MÜDAHALE, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Kartal Demokrasi Parkı'ndaki olaylar dün akşam saatlerinde meydana geldi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, meydanda "izinsiz satış" yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Çıkan arbedede zabıta gaz kullandı. Sıkılan gazdan parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde  20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler" dedi.

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı" ifadelerini kullandı.

ZABITALARA İNCELEME

İBB'den edinilen bilgiye göre ise olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zabıtanın standartlara uygun göz yaşartıcı sprey kullandığı belirtilirken elektroşok cihazı ise kullanılmadığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU KAMERASI

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-Zabıta memurlarının müdahalesi

-Vatandaşların etrafta koşuşturması

-Müdahale sırasında elektroşok cihazı sesinin duyulması

-Zabıta memurlarının seyyar satıcıyı yere düşürmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın yaşandığı meydan

-Seyyar satıcı ile röp

-Meydanda bulunan seyyar satıcılar

-Çocuk parkından görüntüler

-Genel ve detay


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
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