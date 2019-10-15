/ek fotoğraf / Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası
1 saat önce
/ek fotoğraf / Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
/ek fotoğraf/ Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası
İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor Hülya Koçyiğit Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı