(Ek fotoğraf ve bilgiyle) Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek fotoğraf ve bilgiyle) Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı - Son Dakika

(Ek fotoğraf ve bilgiyle) Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı

6 saat önce

İSTANBUL'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.

(Ek fotoğraf ve bilgiyle) Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan fotoğraflandı, System.String[]
İSTANBUL'da  2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. Haliç kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da denizden kolay ulaşım sağlamak için deniz taksilerin işletme hakkı 2011'de İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'ye verildi. Edinilen bilgiye göre, şirket devir teslim protokolü kapsamında Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı. 2012 yılında şirket 2 milyon 400 bin euro karşılığında Fadıl Akgündüz'e devroldu. O dönem Akgündüz, Deniz Taksi'nin adını da Capsea olarak değiştirdi. Akgündüz, birkaç yıl içinde denizdeki taksilerin sayısını ilk etapta yüze sonra da bine çıkararak İstanbul trafiğini rahatlatmak istediklerini açıklamıştı. Ancak 2013'den itibaren seferler aksamaya başladı, çalışanlar maaş alamaz duruma geldi. Şirket çalışanları ise 2013 yılından itibaren Teknomar Denizcilik A.Ş aleyhine icra davaları açmaya başladı. Davalar işçilerin lehine sonuçlanırken, diğer alacaklı kurumlar da icra takibi başlattı. Sonunda İstanbul'daki 15 deniz taksiye haciz geldi. Ancak motorları, iç aksam ve elektronik sistemleri sökülen, deniz taksiler Haliç kıyılarında çürümeye terk edildi.


- İstanbul
İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
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