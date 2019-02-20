Son Dakika Haberleri: Ek Fotoğrafla / Büyükçekmece'de Patlama ve Alevler Böyle Görüntülendi

Ek Fotoğrafla / Büyükçekmece'de Patlama ve Alevler Böyle Görüntülendi

48 dakika önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

Ek Fotoğrafla / Büyükçekmece'de Patlama ve Alevler Böyle Görüntülendi, System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler. Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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