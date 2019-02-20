Ek Fotoğrafla / Büyükçekmece'de Patlama ve Alevler Böyle Görüntülendi
48 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
- BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece
Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz
konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler. Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti