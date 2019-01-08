Son Dakika Haberleri: Ek Fotoğraflar // Avcılar'da Hurdalık Yangını

Ek Fotoğraflar // Avcılar'da Hurdalık Yangını

1 saat önce

AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı.

Ek Fotoğraflar // Avcılar'da Hurdalık Yangını, System.String[]
AVCILAR'da bir hurdalıkta yangın çıktı. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta saat 12.30 sıralarından yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:05 Kaynak: DHA

Tahtakale, Güncel
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