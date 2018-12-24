Son Dakika Haberleri: Ek Fotoğraflar//gökyüzünü Gören Telefonuna Sarıldı

Ek Fotoğraflar//gökyüzünü Gören Telefonuna Sarıldı

22 dakika önce

Ersan SAN- Hüseyin COŞKUN-Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ-İstanbul DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

Ek Fotoğraflar//gökyüzünü Gören Telefonuna Sarıldı, System.String[]
Ersan SAN- Hüseyin COŞKUN-Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ-İstanbul DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:44 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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