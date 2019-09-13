Son Dakika Haberleri: (Ek fotoğraflar) İstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyor
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(Ek fotoğraflar) İstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyor

47 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor.

(Ek fotoğraflar) İstanbul'da okul önlerinde denetimler sürüyor, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor. Uygulama kapsamında, okul çevresindeki şüpheli araçlar durdurularak arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerini denetimlerine devam ediyor. Denetimlere Mobil Okul Timleri, Önleyici Hizmetler, Çocuk Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında ekipler, Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde şüpheli araçları durdurdu. Araç sürücülerinin evraklarını kontrol eden ekipler  sürücülere 'GBT' kontrolü yaptı. Araçlar ayrıca narkotik köpeği tarafından didik didik arandı. Denetimler kapsamında okul kantini personelleri de 'GBT' kontrolünden geçirildi.
Sancaktepe Eyüpsultan Edüstri Meslek Lisesi önü ve çevresinde de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler durduruldu, Denetimlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri katıldı.
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- Çalışkan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
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