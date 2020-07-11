(Ek fotoğraflar) "Mahalle kültürümüzü yansıtan yaşam alanı inşa ediyoruz" - Son Dakika

Kağıthane Kemal Mahallesi ve Akıncı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan 688 konut ve 57 dükkanın temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "27 bin m2 alanda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürümüzü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.