Ek Fotoğraflar//sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında Doğum Günü Sürprizi
1 saat önce
ARALARINDA Emel Sayın, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy,Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor.
ARALARINDA Emel Sayın
, Orhan Gencebay
, Muazzez Ersoy
,Yavuz Bingöl
, Kutsi
, Murat Dalkılıç
, Cengiz Kurtoğlu
gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor. Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan
için doğum günü pastası kesecek. Giresun
'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
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