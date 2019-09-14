Son Dakika Haberleri: /ek fotoğraflar/ su-35 uçağı istanbul'da
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/ek fotoğraflar/ su-35 uçağı istanbul'da

1 saat önce

Rus savaş uçağı SU-35, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor.

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Rus savaş uçağı SU-35, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor.
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının TEKNOFEST öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi. Antrenman sonrası tekrar havalimanı inen uçakta teknik ekip kontroller yaptı.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:04 Kaynak: DHA
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