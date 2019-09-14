/ek fotoğraflar/ su-35 uçağı istanbul'da

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1 saat önce
Rus savaş uçağı SU-35, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:04 Kaynak: DHA
Rus savaş uçağı SU-35, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor.
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, İstanbul
'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter
hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının TEKNOFEST öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi. Antrenman sonrası tekrar havalimanı inen uçakta teknik ekip kontroller yaptı.
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