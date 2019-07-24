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Ek fotoğraflar // Üsküdar'da metrobüs kazası

53 dakika önce

ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.

Ek fotoğraflar // Üsküdar'da metrobüs kazası, System.String[]
ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.



- İstanbul
Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
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