(Ek fotoğraflar) - Yasağın son gününde İstanbul'un meydanları boş kaldı - Son Dakika

İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde meydanlar yine boş kaldı. Eminönü Meydanı
ve tarihi yarımadanın boş sokakları da havadan fotoğraflandı. Eminönü Meydanı güvercinlere kaldı. Ramazan ayında kalabalığıyla dikkat çeken Sultanahmet
Meydanı ve bankları boş kaldı. Üsküdar
Meydanı da yine kuşlara kaldı. İstanbul
'un simgelerinde Kız Kulesi
'nin karşından bulunan Harem Sahil Yolu
da sessizliğiyle dikkat çekti. Birçok İstanbullunun ve turistlerin hafta sonu akın ettiği ve Kız Kulesi'ni izlediği cadde bomboştu.
- İstanbul