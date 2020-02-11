(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı - Son Dakika

(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı

7 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı.

(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Bakırköy, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


Yeşilyurt Mahallesi, Bakırköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu
Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]