(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı - Son Dakika

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(Ek fotoğraflarla) - Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katı alev alev yandı
7 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Bakırköy, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
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