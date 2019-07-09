Ek fotoğraflarla//Taksili hırsızlık şebekesine yapılan operasyon kamerada (2)
1 saat önce
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
, Mersin
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis
baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi
'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
- İstanbul
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