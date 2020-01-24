(Ek fotoğraflarla yeniden) FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek fotoğraflarla yeniden) FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR - Son Dakika

(Ek fotoğraflarla yeniden) FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR

6 saat önce

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak 21 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

(Ek fotoğraflarla yeniden) FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR, System.String[]

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak 21 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı FETÖ/PDY terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan 15 şüpheliye yönelik 21 Ocak'ta operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 15 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı yeni hücre evleri oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi. Örgüt üyelerinin minibüs tipi araçlarda buluşarak toplantılar yaptıkları tespit edilirken, minibüslerde yapılan toplantılarda örgüt üyelerinin birbirlerine moral verdikleri ve yeni hücre evleri açabilmek için para topladıkları bildirildi. Bu toplantıların Çatalca ve Silivri'de bulunan çiftlik evlerinde de gerçekleştirildiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli mali polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasında kamudan ihraç edilmiş öğretmenler olduğu öğrenilirken, FETÖ/PDY terör örgütüne maddi yardımda bulunan esnaf ve iş adamlarının da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin terör örgütünün kullandığı Bylock programındaki yazışmaları da ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Minibüs'ün yol giderkenki fotoğrafları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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