Ek Fotoğraflarla//yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Soner HASIRCIOĞLU-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-İSTANBUL DHA İstanbul
'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO
'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle
Bursa-Yenikapı 07: 30,
Yenikapı-Bursa 07: 30,
Yalova- Pendik
07: 00,
Pendik-Yalova 07: 00,
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:58 Kaynak: DHA
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