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Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor - Son Dakika

Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor

15.06.2021 15:05

Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması için deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş' olarak tanınan yaban mersininin olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması adına çalışma yürütülürken; Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar'ın, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladığı da belirtildi.

Trabzon'da 'likarba', Rize'de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi. Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor.

HASADI KOLAY OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.

TRABZON'DA YABAN MERSİNİ EKTİ, YILLIK 100 BİN TL KAZANIYOR

MARKETLERE 80 LİRAYA BİLE SATILIYOR

Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, "Kilosu piyasada en düşük 25 TL'den alıcı buluyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL'ye bile satılıyor. Karadeniz'in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40'a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor. Hatta daha değişik türleri olan aronya ve mürver gibi meyveler ülkemize girmeye başladı. Bunlar hem meyve hem ilaç sanayinde kullanılan bir tür" diye konuştu.

TRABZON'DA YABAN MERSİNİ EKTİ, YILLIK 100 BİN TL KAZANIYOR

TOPLAMASI 1 AY SÜRÜYOR

Trabzon'da 'likarba' ismiyle bilinen meyvenin ilaç sektöründe kullanılması nedeniyle talebinin yüksek olduğunu ve yüksek kazanç sağladığını anlatan Kumbasar, "Bu meyvenin tarımını yaparsak ülkemize büyük döviz kazancı sağlayabilir. Likarba yetiştirmek zor değil. Yılda 1-2 kez bakım yapıyorum, toplaması 1 ay sürüyor. Parası iyi olduğu için toplaması da insanı pek yormuyor. İlk başta küçük bir iş olarak girdim ama şimdi işi büyüterek gidiyorum, kazancı çok fazla. 1 dönüm bahçenin yılda ortalama 100 bin TL geliri var" dedi.

Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor

Türk Lirası, Trabzon, Fındık, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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