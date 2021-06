Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Kumru ilçesinde yaşayan ve 30 yıl boyunca inşaatlarda çalıştıktan sonra kendisine ağaç atölyesi kuran Derebaşı, sonrasında ek kazanç sağlayacak bir sektöre yönelmek istedi. Organik yumurta üretimi yapmaya karar veren Derebaşı, evinin yakınına kurduğu tesiste ilk olarak bin 400 tavuk beslemeye başladı. Şu an mevcut tavuklarından günde binden fazla yumurta elde eden Derebaşı, destek alabilirse tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedefliyor.

"DESTEK ALIRSAM İŞLERİMİ BÜYÜTECEĞİM"

Organik yumurta üretimine ek gelir kapısı olarak başladığını ancak hibe desteği alabilirse çiftliğini büyütüp, tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedeflediğini aktaran Abdullah Derebaşı, "30 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra ağaç atölyesi kurdum. Sonrasında bana bir ek gelir lazım olduğunu düşündüm. Ek gelir olarak tavuk yetiştiriciliğine karar verdim. Şu an bin 400 tavuğum var ve hedefim 5 bin tavuk yapmak. Topladığımız yumurtaları Ordu Yumurtacılar Birliği'ne teslim ediyoruz. Şu an kendi imkanlarımla başladım. Şu an bin 400 tavuktan bin 50 adet yumurta alıyorum. Eğer devletimizden destek alabilirsem alanı büyütüp, 5 bin tavuk yapmayı hedefliyorum. Şu an aylık yaklaşık 30 bine yakın yumurta alıyoruz, hedefim bu sayıyı arttırmak" dedi.