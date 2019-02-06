Ek Gıdaya Geçiş İçin Önemli İpuçları | İki Anne Bir Mutfak
1 saat önce
İlk 6 ayı geride bırakan bebeklerin anneleri için ek gıdaya geçişle ilgili doğrular ve yanlışları konuştuk. Chicco Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız bu videomuzdaki tüyolar umarız size detsek olur.
İlk 6 ayı geride bırakan bebeklerin anneleri için ek gıdaya geçişle ilgili doğrular ve yanlışları konuştuk. Chicco Türkiye
'nin katkılarıyla hazırladığımız bu videomuzdaki tüyolar umarız size detsek olur.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:39 Kaynak: Youtube
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