Son Dakika Haberleri: Ek Gıdaya Geçiş İçin Önemli İpuçları | İki Anne Bir Mutfak

Ek Gıdaya Geçiş İçin Önemli İpuçları | İki Anne Bir Mutfak

1 saat önce

İlk 6 ayı geride bırakan bebeklerin anneleri için ek gıdaya geçişle ilgili doğrular ve yanlışları konuştuk. Chicco Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız bu videomuzdaki tüyolar umarız size detsek olur.

İlk 6 ayı geride bırakan bebeklerin anneleri için ek gıdaya geçişle ilgili doğrular ve yanlışları konuştuk. Chicco Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız bu videomuzdaki tüyolar umarız size detsek olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:39 Kaynak: Youtube

Türkiye, Chicco, Anne, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor "Rızam Dışında Doğdum" Diyen Genç, Anne-Babasını Mahkemeye Verecek

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Gıdaya Geçiş İçin Önemli İpuçları | İki Anne Bir Mutfak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]