Son Dakika Haberleri: (Ek görüntü) GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI

(Ek görüntü) GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI

3 saat önce

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, DHASüper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

(Ek görüntü) GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI, System.String[]

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, DHA
Süper  Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları  asıldı.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:52 Kaynak: DHA
Selim, Fatih Sultan, Galatasaray, Güncel
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