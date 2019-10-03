(Ek Görüntü)JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI
1 saat önce
Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter
'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye
'den de çıplak gözle görüldü. Ay'ın Hilal evresi ile Jüpiter yan yana oluşturduğu görüntü Türk Bayrağı'nı andırdı.
Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul
semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.
Görüntü Dökümü:
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Ay ve Jüpiter'in görüntüsü
- İstanbul
Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak