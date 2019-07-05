Son Dakika Haberleri: (ek görüntü ve bilgilerle) 11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI
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(ek görüntü ve bilgilerle) 11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

1 saat önce

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dhaİstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

(ek görüntü ve bilgilerle) 11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI, System.String[]

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dha
İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI 
Taksim'de yapılan denetimlerde polisten kaçan bir otomobil ekipler tarafından takibe alındı. Tophane'de durdurulan 35 HR 426 plakalı otomobilin sürücüsü Melih A. gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün otomobilin hacizli olması nedeniyle kaçtığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜLER
(TAKSİM)
Kaçan otomobilden detaylar
Kaçan otomobilin sürücüsünün gözaltına alınması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
(KADIKÖY)
-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması
-Genel ve detay

(BEŞİKTAŞ)
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması
-Genel ve detay
 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
Yeditepe, Huzur, Güncel
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