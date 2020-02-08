EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE - Son Dakika
Son Dakika Güncel EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE - Son Dakika

EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE

17 dakika önce

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE, System.String[]

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

------------------

Saldırganın AVM'deki görüntüsü

Saldırganın görüntüsü ve fotoları

AVM7den kaçanlar

Bölgeden görüntüler

Çatışmanın sesleri


Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü
Erdoğan müjdeyi verdi: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti?

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 17:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]