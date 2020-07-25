(Ek görüntü ve bilgilerle) BAKIRKÖY'DE ESKİ EŞİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

-Şüphelinin 18 suç kaydı ve 3 dosyadan da aranması olduğu öğrenilirken, saklandığı yerde tabanca, polis yeleği, polis rozeti ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

Ali AKSOYER-Serdar ALTINTEPE/İSTANBULBAKIRKÖY'de 2 yıl önce evlenip ayrıldığı eski eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Rüya K.'nın şikayeti üzerine polis tarafından aranmaya başlanan Tarık K. terk edilmiş bir villada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çevresinde kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada bir adet tabanca ve askeri kamuflajlar ele geçirildi.

Bakırköy'de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia eden Rüya K. eski eşiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından firari eski eşin Beylikdüzü, Sahil Mahallesi, Hür Sokak üzerinde bir villada kaldığını tespit etti. Yapılan incelemede 158 numaralı villada kalan şüphelinin çevresine kendisini polis olarak tanıttığı, zaman zaman polis yeleği giydiği ve silahlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis villaya yaptığı baskında aranan şüpheli Tarık K.'yı yakalamak için harekete geçti. Kendisini yakalamaya çalışan polislere direnen şüpheli güçlükle etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Tarık K.'nın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, polis yeleği, polis rozeti ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Tarık K. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin 18 suç kaydı ve 3 dosyadan da aranması olduğu öğrenildi.