Son Dakika Haberleri: Ek Görüntü ve Bilgilerle)cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

Ek Görüntü ve Bilgilerle)cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi

24 dakika önce

Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Ek Görüntü ve Bilgilerle)cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi, System.String[]
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.00 sıralarında camiden çıkış yaptı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyu 

-Camiden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:06 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Çamlıca, Güncel
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