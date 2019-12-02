Son Dakika Haberleri: (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA
Son Dakika Güncel (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA - Son Dakika

(Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA

6 saat önce

Esenyurt'ta genç kızların saldırıya uğradığı hattaki minibüslere denetim yapıldı.

(Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA, System.String[]

Esenyurt'ta genç kızların saldırıya uğradığı hattaki minibüslere denetim yapıldı.

Kızlara saldıran sürücünün kullandığı minibüse de "fazla yolcu taşımak"tan ceza kesildi.

Kızların saldırıyı uğradığı gün de minibüse ceza kesildiği öğrenildi.

İdris TİFTİKCİ-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızın minibüs şoförü tarafından darp edilmesinin ardından aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi.

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen Mine M. ve Kübra K., hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü Ünal E. tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan Ünal E. (32) "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bugün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan minibüslerde incelemelerde bulunuldu.  Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de denetim sırasında durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca 8 kez aynı gerekçe ile ceza kesildiği belirtildi. Kızları darp eden sürücüye de olay günü yine aynı gerekçe ile ceza kesildiği kaydedildi. Esenyurt'ta da son bir ayda 564 minibüse işlem yaptığı toplamda 58 bin 968 lira ceza kesildiği öğrenildi.

"MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN DAHA NAZİK OLMALARINI VE BU KADAR ÇOK YOLCU ALMAMALARINI İSTİYORUZ"

Esenyurt'ta minibüş şoförlüğü yapan Soner Curo, "Yanlış yapan arkadaşlarımız var. Bunun için uygulama yapılması gerekiyor ama çok insan var. Hızlı gidiyoruz diye tepki alıyoruz. Büyükşehir bize dakika vermiş. O dakikaya gitmezsek bizim arabamız bağlanıyor. ya da bizi trafikten 7 güne kadar men ediyorlar. Biz de hiç kimseye zarar gelmesin istiyoruz." derken, sürekli mimnibüse bindiğini belirten  Birsen Kahraman ise, "Minibüsler çok kalabalık, kapı önünde gidenler var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Minibüs şoförlerinin daha nazik olmalarını ve bu kadar çok yolcu almamalarını istiyoruz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------

Ek görüntü//

-Minibüs sürücüsü ve yolcuyla röportaj

Geçilen görüntü//

-Denetimler

-Durdurulan minibüsler

-Durdurulan minibüsün görüntüsü

-Röp

-Genel ve detaylar


Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]