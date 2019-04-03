Son Dakika Haberleri: Ek Görüntü ve Bilgilerle)itiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

Ek Görüntü ve Bilgilerle)itiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

1 saat önce

Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.

Ek Görüntü ve Bilgilerle)itiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor, System.String[]
Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA 

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu'nda saat 14.00'te başlayan sayım işlemi devam ediyor.  İçeride sayım devam ederken partililer de ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

Görüntü dökümü:

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-Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü

-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Sayım odasından görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:36 Kaynak: DHA

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