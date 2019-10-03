(ek görüntü ve bilgilerle)meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ataşehir 'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra hal esnafı tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, saat 19.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi Çayır Caddesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin G., aldığı alkolün etkisiyle pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan hal işçileri, araçların arkasına saklandı. Pompalıdan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G., kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hal esnafı, gözaltına alınan Hüseyin G.'yi polisin elindeyken linç etmek istedi. Polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtırken, Hüseyin G.'yi araca bindirerek İçerenköy Polis Merkezi'ne götürdü. Yaralanan Mezih Demirel ve Ramazan Yavuz , olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Vücutlarına saçma isabet eden 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BU KAMYON OLMASAYDI 15-20 KİŞİ YARALANIRDI"

Bir hal çalışanı, " Biz tam şurada duruyorduk. Silah sesleri geldi. Biz arkadaşlar torpil şakası yapıyorlar sandık. Ondan sonra bir baktık bir tane daha patladı. Biz birbirimize bakıyoruz. Bu tarafa doğru geldi, adam bir tane daha patlattı. Ben adama yaklaştım 'sen ne yapıyorsun?' dedim. Baktım tuhaf tuhaf kelimeler söylüyor. Herkes başına toplandı. Mermiyi tekrar silahın ağzına verdi. Dedim ki uzaklaşın bu adamın aklı başında değil. ya içmiş ya da cinnet geçiriyor dedim. Çocukları uzaklaştırdım. 3 el ateş etti. Bu kamyon olmasaydı belki 15-20 kişi yaralanırdı. Ondan sonra polise haber verdik. Gerekeni yaptı, alıp götürdüler. Buradaki hiçbir güvenlik müdahale etmedi polis gelene kadar" dedi.



Görüntü Dökümü

--- --- --- --- --- --- ---

-Olayın yaşandığı hal

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Hal çalışanları ile röp

-Halde bulunan işçiler

-Ramazan Yavuz'un hastanede olayı anlatması(cep telefonu)

-Hastaneden görüntüler

-Şüphelinin linç edilmek istenmesi(Cep telefonu)

-Polisin havaya ateş etmesi(Cep telefonu)

-Genel ve detay



