(Ek görüntü ve bilgilerle) SANCAKTEPE'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜLER; SİLAHLI MEŞALELİ 'KORONA' HALAYI... - Son Dakika

(Ek görüntü ve bilgilerle) SANCAKTEPE'DE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜLER; SİLAHLI MEŞALELİ 'KORONA' HALAYI...
ALPER KORKMAZ SANCAKTEPE'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti.
ALPER KORKMAZ SANCAKTEPE'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı o anlarda meşaleler yakıldı, havaya ateş dahi açıldı. Toplanan grubu polis dağıttı. 11 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 34.980 TL idari para cezası kesildi.
Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi. Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti. Koronavirüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye kişi başı 3180 liradan toplam 34.980 TL idari para cezası kesti.
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