Ek Görüntü ve Bilgilerle) Yıldırım: AK Parti İktidarı İmam Hatiplerin Ayaklarına Bağlanan...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım



"Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık."



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.



Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Törene gelenler önce Kültür Sanat Komisyonu Kadın üyelerinin yapmış olduğu sergiyi gezdi, ardından salondaki yerlerini aldı. Program Ender Doğan'ın konseri ve Mustafa Karahüseyinoğlu'nun Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.



"KAT SAYI ZİNCİRİNİ MİLLETLE PARÇALADIK"



Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın bilimle yeniden buluşmasını sağladık. Biz tohumu toprakla buluşturduk gerisi gençlerimize kalmış. Okuyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı, daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühendislikte, ekonomide, sanatta her alanda gerçek bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız." şeklinde konuştu.



"BU KORKUNÇ SENARYOYU YIRTIP ATMANIN ZAMANI GELDİ"



Yıldırım, "Ülkemizin size daha çok ihtiyacı var. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık, sınavımız ağır oldu. Milletimizin dua ve desteğiyle üstesinden geldik. Biz, yalnız Allah'a secde ederiz, özgürlüğümüzü asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürünmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu, bunun adı FETÖ oldu, bunun adı El Kaide oldu. Ruhlarına derin boşluklar oluştu, böylelikle kolayla kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu siz yapacaksınız sevgili gençler." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Binali Yıldırım Önder Özel Ödül'ünü Kenan Şurkoviç'e takdim etti.



YILIN FİKRİYAT ÖDÜLÜ, İBRAHİM KALIN'A



Gece de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ödüle layık görüldü. Kalın; Barbar, Modern, Medeni eseriyle Yılın Fikriyat ödülünü Halit Bekiroğlu'nun elinden aldı. Ödül konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, "Türkiye'de imam-hatip mücadelesi, bir ilim mücadelesidir, eğitim mücadelesidir, bir özgürlük mücadelesidir, bir onur mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimizi minnetle rahmetle anmak isterim burada. Kendileri çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklarda bulundular. Büyük bedeller ödediler ama hamd olsun bugün onbinler yüzbinler hatta milyonlar halinde imam-hatip nesli ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor. Fikriyat ödülü kategorisinin de önemli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.



Her şeyin araçsallaştığı, plastikleştiği, yüzeyselleştiği bir çağda bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirten Kalın, "Kısa vadeli düşüncelerle, hesaplarla yol alamayacağımızı bütün medeniyetimiz bize gösteriyor. Fernand Braudel'in tabiriyle "longue duree" yani uzun ama çok uzun yüzlerce yıllık dönemler halinde yapılan analizler halinde bize tarihin akışını, hakikatini gösterebilir, diyor. Anlık üretip anlık tükettiğimiz bir çağda bizim bu geçici anların ötesinde hakikatin evrensel kaynağına yeniden dönmemiz, yeniden tutunmamız gerekiyor ki bu dünya hayatındaki kısa yolculuğumuzu inşallah layıkıyla, onurumuzla, imanımızla, amelimizle tamamlayıp dar-ı bekaya heybemiz dolu olarak gidelim" dedi.



Önder 3. Kültür Sanat Ödüllerinde; Önder özel ödülü, sanata hizmet ödülü, yılın geleneksel sanat ödülü, yılın edebiyat ödülü gibi 11 dalda çeşitli ödüller verildi.



GECEDE VERİLEN ÖDÜLLER:



Önder Özel Ödülü: Kenan Şurkoviç



Önder Sanata Hizmet Ödülü: Mustafa Kutlu, Hasan Aycın



Yılın Geleneksel sanat ödülü: Hüseyin Kutlu



Yılın Fikriyat ödülü: İbrahim Kalın



Yılın Edebiyat ödülü: Tarık Tufan



Yılın Müzik ödülü: Prof. Dr. Ruhi Ayangil



Yılın Sinema ödülü: Kardeşim İçin Der'a



Yılın Kültür sanat TV programı: İnsanlık hali



Yılın Kültür sanat STK'sı: İstanbul Tasarım Merkezi



Yılın Okul dergisi: Asım-Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi



Yılın Okul kültür sanat projesi: Gökyüzünde açan çiçekler-Diyarbakır Hani Borsa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pinokyo'nun Kitaplığı-Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi



