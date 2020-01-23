(Ek görüntü ve bilgiyle)ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

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(Ek görüntü ve bilgiyle)ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ
6 saat önce
Anıl UÇAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun çıkışı
-Konvoyun otele girişi
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