(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi - Son Dakika

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(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
6 saat önce
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel
, İstanbul
'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş
'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmeler gerçekleştirecek.
- İstanbul
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