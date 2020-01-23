(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi - Son Dakika

(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

6 saat önce

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.

(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi, System.String[]
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Angela Merkel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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