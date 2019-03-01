Ek Görüntü ve Bilgiyle) Yıldırım, Seçim Çalışmalarını Beşiktaş'ta Sürdürdü

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Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı

Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir